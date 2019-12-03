Будущие автомобилисты останутся без «площадки»

«Площадку» уберут из экзамена на водительские права. Будущим автомобилистам нужно будет сдавать только теорию и «город». Процедуру изменят в октябре следующего года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы ГИБДД Николай Гиляков. По его словам, документ уже готов и скоро будет подан на подпись премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Предполагается, что единый экзамен сэкономит время как инспекторов, так и будущих водителей. Но в итоге получится ровно наоборот, считает глава Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева: «Есть риск многократного увеличения времени на сдачу экзамена. Сейчас он разделен: сначала “площадка”, а потом уже “город”. По статистике с первой попытки вторую часть успешно сдают, к сожалению, только 32% кандидатов в водители. Поэтому можно предположить, что остальные будут возвращаться и опять начинать с “площадки”. Второй большой риск — никаких критериев оценки экзаменатора не прописано. То есть возникает субъективный фактор и, конечно, в разы возрастают возможности коррупционной составляющей, что очень беспокоит».

Станет ли после объединения экзаменов проще сдавать на права? Президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева объясняет, что в итоге вырастет качество подготовки водителей к этой процедуре, а значит, сдать экзамен станет легче: «Вариант, который принят в большинстве стран мира, в Европе, проводится только в реальных дорожных условиях, потому что проверять первоначальные навыки на экзамене — то же самое, что сдавать ЕГЭ в 11 классе и включить туда проверку таблицы умножения или алфавита. На наш взгляд, в этом нет смысла. Подготовка станет более качественной. Планку задает экзамен, в принципе проблем у водителей не будет, зато им станет легче потом ориентироваться на дороге — вот в чем главный бонус».

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Объединение «площадки» и «города» — часть реформы системы подготовки будущих автомобилистов. В ближайшие годы ГИБДД планирует разрешить обучать кандидатов в водители на магистралях, где максимально разрешенная скорость выше 60 км/ч. Также инспекторы больше не будут заранее публиковать экзаменационные маршруты, чтобы их нельзя было зазубрить. Кроме того, появится и институт апелляций: на полученные оценки или на инспектора кандидаты в водители смогут пожаловаться и в случае положительного решения изменить свой результат.

Глеб Силко