«Газпром» оценит трубу через Монголию

«Газпром» подписал с Монголией меморандум о проведении совместной оценки возможности транзитных поставок газа в Китай через эту страну. Он является альтернативой более короткому, но технически сложному пути поставок газа в Китай через Алтай. Транзитный маршрут по поручению президента РФ прорабатывается «Газпромом» с сентября, и технико-экономическое обоснование проекта должно быть готово уже через полгода, сообщил вице-премьер Алексей Гордеев.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и заместитель премьер-министра Монголии Улзийсайханы Энхтувшин 5 декабря подписали меморандум о взаимопонимании по поставкам газа, сообщили в пресс-службе монополии. О поддержке маршрута со стороны Москвы 4 декабря также заявил премьер Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на переговорах в Москве с премьером РФ Дмитрием Медведевым. Соглашение, в частности, касается строительства нового транзитного газопровода из России на северо-восток Китая через Монголию. Пока стороны договорились о проведении совместной оценки возможности реализации проекта.

Как пояснил вице-премьер Алексей Гордеев, эксперты из России, Китая и Монголии должны подготовить ТЭО проекта в течение полугода.

«Сейчас обсчитывается технико-экономическое обоснование. Надо понять, насколько экономически все. Сейчас вовлекается в рабочую группу и китайская сторона, поскольку это газопровод, который должен обеспечивать не только Монголию, но и Китай тоже. Сроки такие, жесткие — в течение полугода все обсчитать и выдать предложения руководителям страны»,— сказал он (цитата по «Интерфакс»). Господин Гордеев уточнил также, что речь не идет об изменении маршрута газопровода «Сила Сибири-2», добавив, что там «обсуждается свой маршрут».

Транзиту через Монголию существует альтернатива в лице трубопровода «Сила Сибири-2» в Китай через Алтай мощностью до 30 млрд кубометров в год. Этот вариант позволяет наиболее коротким путем связать месторождения «Газпрома» в Западной Сибири и ближайшую точку российско-китайской границы в районе Алтая. Но этот проект технически сложнее, поскольку пролегает через горный массив, и до сих пор не был реализован.

Вместе с тем и транзитный маршрут через Монголию никогда не считался основным. Москва довольно неожиданно изменила свою позицию в сентябре — Владимир Путин попросил Алексея Миллера подумать о монгольском маршруте, назвав его «непростым», но «вполне реалистичным».

Татьяна Дятел