В ноябре в Петербурге ввели в эксплуатацию почти 540 тыс. кв. метров жилья

В ноябре текущего года в Петербурге было введено в эксплуатацию 538 948 кв. м жилья —190 домов на 13,2 тыс. квартир, включая индивидуальное строительство. Об этом сообщили в профильном комитете Смольного.

Лидером по вводу жилья в этом месяце, по данным комстроя, стал Приморский район, где введено 118,4 тыс. кв. м. жилья. На втором месте оказался Невский район (112,7 тыс. кв. м), на третьем — Красносельский район (100,9 тыс. кв. м).

Также в ноябре 2019 года в Петербурге сдано 14 социальных объектов, в том числе детский сад на 220 мест в Красносельском районе города.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по словам губернатора Александра Беглова, на устранения дисбаланса между жилищной и социальной застройкой Петербургу до 2025 года необходимо заработать до 630 млрд рублей.