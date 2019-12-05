Комитет Петербурга по делам Арктики подписал соглашение с банком «Россия»

В день открытия IX Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» в четверг, 5 декабря, в Петербурге состоялось подписание соглашения о намерениях между городским комитетом по делам Арктики и АО «Акционерный банк "Россия"».

Как сообщили в пресс-службе Смольного, стороны договорились сотрудничать при осуществлении совместных проектов в целях развития социально-экономическом развитии Арктической зоны РФ, а также в поиске и развитии новых партнерских связей при подготовке предложений, связанных с созданием научно-производственного арктического кластера Петербурга.

Отметим, что Международный Арктический форум проходит в Петербурге с 5 по 7 декабря.

Подробнее о форуме — в материале “Ъ-СПб”.