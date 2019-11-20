IX Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» IX Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» пройдет под знаком новых планов государства по комплексному освоению Арктики.

Сквозной темой дискуссионной повестки форума станут инициативы по формированию новой Стратегии развития Арктики на 15 лет вперед и системы преференций для инвесторов в Арктике.

Оба документа должны быть приняты уже в конце этого года.

Наряду с базовыми вопросами улучшения экономического климата в Арктической зоне РФ, ее инвестиционной и предпринимательской привлекательности, повышения качества жизни в Арктике, на дискуссионных площадках форума обсудят ключевые вопросы развития Северного морского пути, геологического изучения недр Арктики, фундаментальных и научных исследований. В связи с предстоящим председательством России в Арктическом совете в 2021–2023 годах большой блок вопросов будет посвящен международному сотрудничеству в Арктике. Акцент международной повестки форума сделан на значимые международные проекты, планируемые к реализации в российском сегменте Арктики, в числе которых высокоширотная научная дрейфующая экспедиция «Северный полюс — 2020» и строительство подводной трансарктической магистральной волоконно-оптической линии связи.

В рамках двухдневной деловой программы запланировано проведение двух пленарных заседаний и 35 дискуссионных мероприятий, которые пройдут в восьми параллельных потоках дискуссий. На полях форума выступят более 400 экспертов. Дискуссионная повестка в этом году соберет более 2500 человек. Свои делегации на форум направят более 40 российских регионов, включая все арктические, и 20 иностранных государств, в том числе стран-участников и наблюдателей Арктического совета.

Уникальная по своим масштабам выставка, площадь которой составит более 2 тыс. кв. м, продемонстрирует проекты и технологии для социально-экономического и технологического развития современной Арктики, а также отразит уклад жизни населения арктических территорий. В экспозиционном пространстве свои проекты представят крупнейшие российские компании, работающие в Арктике, а также российские регионы. Все предложения и инициативы участников форума объединит итоговая общественная резолюция по практическим вопросам социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации и сопутствующей инфраструктуры за 2019 год.

IX Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря 2019 года на площадке КВЦ «Экспофорум».

Справка:

Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» — главная общественная площадка, которая ежегодно подводит итоги публичной дискуссии по повестке развития Арктической зоны РФ.

В рамках форума проводятся заседания госкомиссии по развитию Арктики, межведомственной рабочей группы Минпромторга, бизнес-встречи, выездные мероприятия, подписываются соглашения о сотрудничестве, в рамках выставки демонстрируются проекты и технологии развития Арктики.

За прошедшие годы Форум стал авторитетным мероприятием, собирающим представителей федеральной и региональной власти, бизнеса, науки, общественных организаций, СМИ. За восемь лет Форум посетили 6700 делегатов из более 40 российских регионов. В работе форума приняли участия представители более 50 иностранных государств. Мероприятия Форума освещают более 100 российских и зарубежных средств массовой информации.

Форум проводится с 2010 года под эгидой МОО «Ассоциация полярников». Инициатором подведения итогов общественной дискуссии по практическим вопросам реализации государственной политики Российской Федерации по социально-экономическому развитию Арктики выступил президент АСПОЛ, специальный представитель Президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Николаевич Чилингаров.