Обозреватель “Коммерсантъ FM” Александр Леви рассказывает о беспроводных наушниках компании Poly и их опциях.

На рынке беспроводных наушников небывалое раздолье, что для потребителя, конечно, хорошо — и выбор шире, и цены адекватные. Например, компания Plantronics, не так давно переименованная в Poly, только этой осенью привезла на выставку бытовой электроники IFA сразу четыре пары новых беспроводных наушников.

Модель BackBeat Fit 3200 на первый взгляд не сильно отличается от предшественника 3100, про которого я рассказывал в начале года. Такая простая смена индекса и схожий внешний вид наушников намекают на то, что перемены лишь косметические. Но разработчики действительно добавили несколько полезных опций.

Первое, что бросается в глаза, точнее, втыкается в уши, — пассивная шумоизоляция. В комплекте BackBeat FIT 3200 три пары силиконовых звукоизолирующих накладок. При корректном подборе размера они полностью закрывают вход в ушной канал. При этом посадка неглубокая, к тому же у силиконовых элементов есть небольшая степень свободы на вращение — это важно. Потому что любые наушники с резиновыми дужками, как у новинки Poly, требуется немного как бы ввинчивать в уши при надевании. Такое решение, правда, изолирует пользователя от окружающей среды, но имеет пару особенностей. Это пассивный инструмент, поэтому регулировать степень шумоподавления и вообще реагировать не внешние аудиопомехи никак нельзя. Отдельно существует режим Awarness — «Предупреждение». Эта опции пропускает потенциально важные звуки: человеческую речь, сигнал автомобиля, велосипедный звонок.

Еще одна неотъемлемая часть силиконовой затычки — внутренняя слышимость. Я о звуках, которые человек производит у себя во рту и внутреннем ухе во время еды, разговора, даже просто при сглатывании слюны. Пробка от внешних шумов создает камеру для усиления внутренних. Это вызывает разные эмоции — от раздражения до испуга. При этом во время занятий спортом, а именно на это по большей части рассчитаны BackBeat FIT 3200, с таким дискомфортом почти не сталкиваешься. Кстати, спортивными наушники делают не только резиновые дужки, но и защита от пыли, влаги и пота по стандартам IP57 — это довольно приличный показатель. С таким можно смело выбегать на пробежку в дождь. Кроме того, в фирменном мобильном приложении можно настроить кнопки на наушниках и запускать с их помощью секундомер, таймер и другие полезные околоспортивные инструменты.

Еще одно заметное улучшение — увеличение автономности. Теперь наушники живут сутки. То есть восемь часов на одном заряде и еще 16 из чехла. Раньше сценарий был такой: пять плюс десять часов. Кстати, чехол остался громоздким, как большой кусок мыла. В кармане штанов такой носить неудобно, если можно засунуть вообще. В комплекте по-прежнему архаичный разъем для заряда micro-USB. И провод того же стандарта — пожалуй, самый короткий из всех, что я видел.