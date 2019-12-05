Главу строительного управления Воронежа подозревают в превышении полномочий

Подозреваемым по делу о превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), в рамках которого сегодня в строительных управлениях города и области проводились обыски, является руководитель управления строительной политики Воронежа Владимир Пешков. Об этом сообщили в региональном СКР, возбудившем в отношении чиновника уголовное дело на основании предоставленных региональным УФСБ материалов.

Предварительно установлено, что в октябре 2019 года Владимир Пешков заставил одного из участников аукциона отказаться от фактического участия в торгах для заключения муниципального контракта на ремонт в детсадах с конкретным участником конкурса. Эти действия явно выходили за пределы должностных полномочий подозреваемого, отметили в СКР. Впоследствии Владимир Пешков, зная о незаконности итогов аукциона, заключил муниципальный контракт с мнимым победителем конкурса. Это, по мнению следствия, не позволило сэкономить бюджетные средства, нарушило права участников конкурса и подорвало авторитет власти.

Напомним, сегодня следователи регионального СКР совместно с оперативниками УФСБ провели обыски по месту службы подозреваемого, а также по месту его жительства. Сейчас с подозреваемым «проводятся следственные действия».

Валерия Розбот