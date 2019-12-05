На дорогах Ленобласти установили 20 новых камер фиксации нарушений ПДД

На региональных дорогах Ленинградской области установлено 20 новых стационарных комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Их установили вблизи пешеходных переходов, школ, детских садов и аварийно-опасных участков трасс во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском и Тосненском районах Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В частности, новые комплексы теперь работают на Выборгском шоссе, в границах Сертолово, Кудрово, Всеволожска, Симагино, Красной Долины, Тихвинки, Вистино, Аннолово, Большого Куземкино и Федоровского.

Напомним, что система автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД на территории Ленобласти была создана в конце 2013 года. Всего в регионе в настоящий момент работает 211 таких комплексов.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что подобные камеры, установленные с середины октября на Западном скоростном диаметре в Петербурге, зафиксировали уже 260 тыс. случаев нарушения скоростного режима.