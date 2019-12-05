Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает о партнерстве модного бренда с оскароносной художницей по костюмам Габриэллой Пескуччи.

Сезон весна-лето 2020 получился у брендов Max Mara Fashion Group очень удачным. В новой коллекции Max Mara продемонстрировали феминизм с человеческим лицом. Такая тенденция на подиумах стала заметена не вчера, на тему высказывались многие, включая Chanel и Dior, но Max Mara удалось вставить свое слово. Хоть сами авторы и говорят о феминизме, тут скорее речь о супер-женщине, о wonder woman. Она агент не хуже Джеймс Бонда, что в профессионализме, что в элегантности. Сильная и волевая — это подчеркивает крой и элементы, отсылающие к милитари-стилистике — но соблазнительная и роскошная.

Sportmax отметил 50-летие коллекцией, многие вещи из которой идеально смотрелись бы на яхте, а в Max Mara Weekend показали результат очень интересного партнерства с оскароносной художницей по костюмам Габриэллой Пескуччи. Вещи, вдохновленные ее главными работами, получились очень киногиничными и в винтажном стиле. Белые рубашки с объемными рукавами, длинные летящие юбки, широкополые шляпы. В Marina Rinaldi появилась одежда для занятий спортом. Бренд подчеркивает, что одежда для женщин с формами — это не про лишний вес, а про красивое тело, как у Моники Беллучи. И это, кстати, тоже весьма феминистское утверждение.