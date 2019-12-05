«Клиенты раскупают не самые дорогие квартиры»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как изменились цены на квартиры премиум-класса.

Средняя стоимость квадратного метра в новых элитных квартирах в столице превысила отметку в 1 млн руб. В премиум-классе этот показатель оказался на уровне 500 тыс. Такие цифры зафиксированы впервые, начиная с 2015 года, отмечают аналитики компании риэлторской компании «Метриум». В Москве в целом за год стоимость элитного жилья в Москве поднялась на 10%. И если ранее средний бюджет составлял сумму в 162 млн руб., то теперь это более 177,5 млн руб. Аналогичная картина и в премиум-классе, зафиксирован даже больший рост — на 13%.

Эксперты полагают, что повышение цен на объекты высокого класса связано в первую очередь с интенсивным спросом на них, он наблюдается уже два года. Часть клиентов, ранее рассматривавших проекты бизнес-класса, переключилась на премиум. Как из-за качественных характеристик самих проектов, так и в связи со снижением ипотечных ставок. Но раскупают клиенты, прежде всего, не самые дорогие квартиры и апартаменты в новостройках, что приводит к так называемому вымыванию доступных по цене помещений. Оставшиеся же дорогие лоты подолгу ждут своего покупателя, зато они активно влияют на средние показатели на рынке.

Аналитики кстати подтверждают постепенное сокращение предложения новостроек премиум-класса. По итогам третьего квартала в этом сегменте экспонировалось только чуть более 1,5 тыс. лотов, что на 15% меньше, чем во втором квартале, и на 40% меньше, чем год назад.