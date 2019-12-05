«Ведомости»: в Египте потерпел крушение МиГ-29

В Египте при выполнении учебно-тренировочного полета разбился истребитель российского производства МиГ-29, сообщила газета «Ведомости». По информации издания, причиной крушения могли стать технические неполадки в комплексной системе управления самолета или неправильные действия пилота. По предварительным данным пилот успел катапультироваться.

Разбившийся МиГ-29 был поставлен Россией для ВВС Египта в рамках коммерческого контракта 2016 года. Российская сторона вышлет двух специалистов в помощь специальной комиссии ВВС Египта, которая займется расследованием причин аварии. Представители «Рособоронэкспорта» и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству от комментариев газете воздержались.

Напомним, в ноябре 2018 года потерпел крушение другой МиГ-29. Тогда причиной аварии стали проблемы в его системе управления. Египетский контракт на МиГ-29М/М2 является одним из крупнейших авиационных контрактов, заключенным за последние пять лет. Примерная стоимость 46 истребителей для ВВС Египта составила $2,5 млрд.

Итоги российского оружейного экспорта за 2018 год — в материале “Ъ” «Ни танка назад».