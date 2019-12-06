С сайта нижегородской Контрольно-счетной палаты пропал отчет об исполнении бюджета

На сайте Контрольно-счетной палаты (КСП) Нижегородской области перестал открываться раздел, в котором ведомство публиковало отчеты о контроле исполнения областного бюджета.

Ранее там был размещен отчет об исполнении бюджета региона за девять месяцев 2019 года. Из него следовало, что кассовые расходы на реализацию девяти национальных проектов и программы комплексной модернизации инфраструктуры составили 12,25 млрд руб. Это 45,7% от годового плана (26,83 мдрд руб.) по реализации нацпроектов.

Сейчас опубликованный ранее отчет КСП находят поисковые системы в виде сохраненной копии. Документ в формате PDF также все еще доступен для пользователей по прямой ссылке.

Председатель Контрольно-счетной палаты Елена Букарева сообщила, что на сайте ведомства произошел технический сбой. По ее словам, у ведомства с февраля нет системного администратора, и информацию на сайт выкладывают специалисты других отделов. «В среду утром девочки размещали информацию в раздел ''Экспертно-аналитическая деятельность'', и потом этот раздел оказался не доступен. Сейчас мы ищем, с кем заключить контракт, чтобы восстановить работу сайта. Когда это получится, сказать сложно»,— сообщила Елена Букарева.

Александра Викулова