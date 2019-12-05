Гидрометцентр в Татарстане предупредил о метели и сильной гололедице

Синоптики в Татарстане спрогнозировали ухудшение погодных условий. Как сообщает Гидрометцентр, 6 декабря в республике ожидаются метель с ухудшением видимости до 1-2 км и сильный ветер порывами до 15-20 м/с.

Также, по прогнозам синоптиков, в течение дня в регионе на дорогах ожидаются гололед и сильная гололедица. Температура воздуха ночью составит 0..-5, на востоке РТ до -10. Днем она будет колебаться от -1 до +3.

Ранее синоптики предупреждали жителей Казани об аномально теплом декабре.

"Ъ-Казань"