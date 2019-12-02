В декабре в Казани ожидается аномально теплая погода

В декабре 2019 года на территории ряда городов России, в том числе и в Казани, прогнозируется аномально теплая погода, сообщает РИА «Новocти» со ссылкой на исполняющего обязанности главы Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Когда я говорил о том, что температура окажется выше нормы, это не значит, что постоянно станет тепло. Будут неоднородные периоды: и оттепель, и сильные морозы. Станет скачкообразно меняться температура», — добавил господин Вильфанд.

По его словам, на протяжении всего месяца погода ожидается неустойчивой и неоднородной. Помимо Казани это также коснется Санкт-Петербурга, Твери, Вологды, Пскова, Москвы, Самары, Перми, Екатеринбурга, Челябинская, Барнаула, Новосибирская, Омска, Томска, Таймыра и Ямала.

"Ъ-Казань"