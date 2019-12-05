05 декабря, четверг
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

партнерский проект

Глава союза архитекторов Петербурга заявил, что реконструировать СКК можно без сноса

В настоящий момент существуют решения, позволяющие реконструировать СКК «Петербургский» для проведения Чемпионата мира по хоккею 2023 года, не прибегая к демонтажу здания. «Решения о реконструкции могут быть разные. Есть варианты, которые позволяют и сохранить, и одновременно развить этот комплекс до современного спортивно-концертного комплекса»,— заявил в ходе депутатских слушаний по проекту концессионного соглашения по реконструкции арены в ЗакСобрании глава Союза архитекторов Петербурга Олег Романов. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По словам господина Романова, сообщество архитекторов «против любого варианта, который ведет к сносу».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что единственным участником торгов на реконструкцию СКК к Чемпионату мира по хоккею 2023 года стала компания ООО «СКА-Арена». Согласно конкурсной документации, инвестору разрешено менять этажность и внешний облик арены. При этом объем демонтажных работ на объекте должен быть определен по результатам проектирования. Это вызвало опасение градозащитников, предположивших, что здание СКК «Петербургский» может быть полностью снесено.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Партнерские проекты

Профиль пользователя