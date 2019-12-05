Глава союза архитекторов Петербурга заявил, что реконструировать СКК можно без сноса

В настоящий момент существуют решения, позволяющие реконструировать СКК «Петербургский» для проведения Чемпионата мира по хоккею 2023 года, не прибегая к демонтажу здания. «Решения о реконструкции могут быть разные. Есть варианты, которые позволяют и сохранить, и одновременно развить этот комплекс до современного спортивно-концертного комплекса»,— заявил в ходе депутатских слушаний по проекту концессионного соглашения по реконструкции арены в ЗакСобрании глава Союза архитекторов Петербурга Олег Романов. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По словам господина Романова, сообщество архитекторов «против любого варианта, который ведет к сносу».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что единственным участником торгов на реконструкцию СКК к Чемпионату мира по хоккею 2023 года стала компания ООО «СКА-Арена». Согласно конкурсной документации, инвестору разрешено менять этажность и внешний облик арены. При этом объем демонтажных работ на объекте должен быть определен по результатам проектирования. Это вызвало опасение градозащитников, предположивших, что здание СКК «Петербургский» может быть полностью снесено.