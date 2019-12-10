Mercedes-Benz

250 GLB AMG GLB 35 Двигатель, тип бензиновый, R4 бензиновый, R4 Объем двигателя, куб.см 1991 1991 Максимальная мощность, л.с. при об/мин 224 при 5500 306 при 5800 Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 350 при 1800 400 при 3000 Трансмиссия роботизированная, 8-ступенчатая роботизированная, 8-ступенчатая Привод полный полный Максимальная скорость, км/ч 236 250 Разгон от 0 до 100 км/ч, с 6,9 5,2 Расход топлива, л на 100 км 7,4 7,6 Дорожный просвет, мм 200 н.д. Цена в России, руб. не объявлена не объявлена