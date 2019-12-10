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Mercedes-Benz

Журнал "Коммерсантъ Автопилот" от , стр. 8
 250 GLB AMG GLB 35
Двигатель, типбензиновый, R4бензиновый, R4
Объем двигателя, куб.см19911991
Максимальная мощность, л.с. при об/мин224 при 5500306 при 5800
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин350 при 1800400 при 3000
Трансмиссияроботизированная, 8-ступенчатаяроботизированная, 8-ступенчатая
Приводполныйполный
Максимальная скорость, км/ч236250
Разгон от 0 до 100 км/ч, с6,95,2
Расход топлива, л на 100 км7,47,6
Дорожный просвет, мм200н.д.
Цена в России, руб. не объявленане объявлена
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