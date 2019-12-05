Hennessey Performance анонсировал 1200-сильный Chevrolet Corvette

Hennessey Corvette Stingray HPE1200. Фото: Hennessey Performance

Hennessey Corvette Stingray HPE1200. Фото: Hennessey Performance

Для 502-сильного спорткара предложат программу HPE1200, которая подразумевает серьезную доработку 6,2-литрового бензинового V8 с увеличением мощности более чем вдвое, а также тюнинг 8-ступенчатой роботизированной коробки передач. Заявлено, что новинку оснастят тормозами Brembo, регулируемой подвеской Penske и фирменным аэродинамическим обвесом из карбона.

До появления 1200-сильного варианта в компании подготовят новую выхлопную систему для Corvette, перепрограммированный блок управления двигателем и турбокит, которые должны будут повысить мощность мотора до 700 л.с. Сроки выхода тюнинг-китов пока не названы.

Напомним, первый в истории Chevrolet Corvette серийный среднемоторный спорткар был представлен в июле 2019 года.