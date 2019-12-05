Новогоднюю елку начнут устанавливать на Центральной площади в Ижевске 9 декабря

Установка новогодней елки на Центральной площади Ижевска начнется 9 декабря. Об этом рассказал глава города Олег Бекмеметьев на пресс-конференции в Медиагруппе «Центр».

«Это будет абсолютно новая ель, предыдущая служила более 13 лет. Новую елку, конечно же, украсят новыми гирляндами в стилистике удмуртских узоров. К тому же, решили более торжественно украсть саму площадь и улицы — Пушкинскую, Лихвинцева, Наговицына»,— отметил господин Бекмеметьев.

Напомним, что елку в Ижевске не обновляли с 2006 года. Высота новой составит 20 м, что на 2 метра больше, чем у прежней. Открытие ледового городка на Центральной площади запланировано на 27 декабря.