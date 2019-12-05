Участок Большого Казанского кольца назовут в честь 100-летия ТАССР

Участок Большого Казанского кольца (БКК) от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисовская получит название «Магистраль 100-летия ТАССР». Это следует из постановления, опубликованного в сборнике документов мэрии.

Напомним, что участок от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисовская будет построен в рамках первой этапа Большого Казанского кольца. Строительные работы начались в июле 2019 года. Первый этап строительства БКК планируют завершить к 30 августа 2020 года, ко дню празднования столетия ТАССР. Затем планируется начать второй этап строительства кольца, который предполагает возведение участка дороги от улицы Борисковская до улицы Тихорецкая.

Ранее сообщалось, что на строительство первого этапа БКК из федерального бюджета рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» дополнительно выделили 650 млн руб.

"Ъ-Казань"