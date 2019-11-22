На строительство первого этапа Большого казанского кольца выделили 650 млн рублей

Российское правительство дополнительно выделило Татарстану 650 млн руб. на строительство первого этапа Большого казанского кольца (БКК). Деньги были выделены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба Минтранса республики.

Речь идет об участке от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская, протяженность которого составит 800 м. Это будет четырехполосная дорога, соответствующая категории магистральной улицы общегородского значения первого класса. Этот участок признан одним из самых сложных в ходе первого этапа строительства БКК, поскольку для него необходимо возведение подпорных стен и строительство подземного пешеходного перехода.

В данный момент на месте строительства первого этапа БКК вывозят грунт. Кроме того, рабочие вбивают сваи путепровода на улице Фермское шоссе и на опорах пешеходного моста на улице Борисковская. Также идет процесс бетонирования подпорных стен и опор путепровода.

Ранее сообщалось, что первый этап строительства БКК завершат к 30 августа 2020 года, ко дню празднования столетия ТАССР.

"Ъ-Казань"