Автодор: время в пути от Екатеринбурга до черноморского побережья сократится на 11 часов

Госкомпания «Автодор» разработала концепцию развития «опорной сети» автодорог России до 2035 года. Согласно документу, «Автодор» ожидает ускорения перемещения грузов и пассажиров от Екатеринбурга до черноморского побережья — с 33 до 22 часов, от границы с Белоруссией до границы с Казахстаном время в пути сократится с 27 до 18 часов.

Сеть будет состоять из платных и бесплатных дорог федерального и регионального назначения. Концепция разделена на несколько блоков. Один из них касается планов по строительству автодорог для обхода столичного региона. К 2035 году появится магистраль, которая соединит М11 (в районе Окуловки), Ярославль, Кострому, Кировск и Пензу, включив в себя существующие дороги, которые будут расширены. По схожему сценарию появится новая трасса Самара—Саратов—Волгоград—Краснодар. Реконструкция дорог к 2035 году планируется по направлению Саратов—Тамбов—Орел—Смоленск—Псков—Санкт-Петербург, Тамбов—Арзамас и Саратов—Арзамас.

Во второй блок вошли дороги юга России и черноморского побережья. До 2030 года на базе существующей сети появится магистраль Дербент—Махачкала—Грозный—Нальчик, которая в обход Краснодара вольется в М4 «Дон». Будут реконструированы и расширены дороги от Волгограда через Астрахань в Грозный.

Новая дорожная сеть появиться на востоке. К 2030 году будет построена трасса от Набережных Челнов до Екатеринбурга. К 2035 году до первой категории доведут дорогу от Екатеринбурга до Тюмени, Омска, Новосибирска, Кемерово с продолжением в сторону Хабаровска. Итогом станет магистраль, которая свяжет Санкт-Петербург и Дальний Восток. В самом дальневосточном секторе к 2035 году планируется новая дорога между Комсомольском-на-Амуре, Хабаровском и Владивостоком.

В настоящий момент, следует из концепции, в России числится 5,1 тыс. км скоростных автодорог (магистралей высшей технической категории), к 2024 году их протяженность вырастет до 17,6 тыс. км.