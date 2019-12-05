Продажи автомобилей в России в октябре сократились на 6,4%

В ноябре 2019 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России сократились на 6,4%, сообщает «Ассоциация европейского бизнеса» (АЕБ).

За минувший месяц объем российского авторынка составил 156,8 тыс. автомобилей, что на 10,6 тыс. машин меньше, чем в ноябре 2018 года.

«Ноябрь с потерями в продажах свыше 6% подтвердил превалирующий негативный тренд российского автомобильного рынка в этом году, — подчеркнул председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. — Конечно, сравнение с прошлым годом должно учитывать хорошие продажи в его конце, вызванные ожидавшимся повышением НДС. Именно по этой причине мы не рассчитываем увидеть смену тренда на позитивный в декабре».

Общий объем рынка новых автомобилей в России в 2019 году составил 1,5 млн шт., что на 2,8% меньше, чем в январе-ноябре 2018 года.