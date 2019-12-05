Власти Новосибирска назвали стоимость установки 250 «умных» остановок

Мэрия Новосибирска планирует объявить в 2020 году конкурс по выбору концессионера, которому предстоит оборудовать 250 «умных» остановок в городе. Как сообщил журналистам начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Максим Леоненко, концессия предполагает объем инвестиций на сумму более 300 млн руб.

По данным Максим Леоненко, чьи слова приводит пресс-служба мэрии, из 250 остановок 156 планируется совместить с павильонами, 94 объекта — без павильонов. Функционал всех «умных» остановок будет одинаков. Остановки будут оснащены тревожной кнопкой 112, бесплатным Wi-Fi, зарядками для телефонов, голосовым управлениям, сенсорным экраном и системой видеонаблюдения. Пассажиры смогут выйти на сайт мэрии, проложить маршруты и узнать о приближающемся к остановке общественном транспорте.

Городские власти полагают, что проект окупится за счет павильонов, размещенных на остановочных комплексах. «Мы не запрещаем сдачу в аренду этих павильонов для предпринимателей малого бизнеса. Они смогут обратиться к единому оператору и заключить с ним договор на использование этого павильона»,— сказал господин Леоненко.

Ранее власти Новосибирска заявляли о планах установить более 100 «умных» остановок к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Известно, что интерес к проекту ранее проявляли компания «Россибинвест» и группа «Интеко». Весной «Россибинвест» называл инвестиции в проект на уровне 1,5 млрд руб. В сентябре управляющий партнер группы компаний «Интеко» Иван Крючков заявлял “Ъ”, что группа готова поставить около 300 «умных» остановок к чемпионату. «Мы уже вышли с таким предложением к властям региона,— говорил он. Господин Крючков отмечал, что коммерческая стоимость одного объекта — 2,5 млн руб.

Илья Галагуз