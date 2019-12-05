В Петербурге простились с дирижером Марисом Янсонсом

В четверг, 5 декабря, в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д.Шостаковича состоялась гражданская панихида по народному артисту РСФСР, дирижеру Марису Янсонсу. Проститься с ним и проводить в последний путь пришли представители администрации Петербурга и Законодательного собрания, деятели культуры, а также простые горожане.

Марис Янсонс родился в Риге. Работал со знаменитыми оркестрами Европы. Значительная часть его творческой биографии была связана с Петербургом. В 2005 году дирижер получил премию «Грэмми» за исполнение Тринадцатой симфонии Шостаковича. Он скончался 30 ноября в Петербурге на 77-м году.

Похоронят Мариса Янсонса на Литераторских мостках Волковского кладбища.