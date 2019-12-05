Лукашенко не исключил решения об интеграции на встрече с Путиным 7 декабря

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным 7 декабря может быть принято решение об углубленной интеграции. По его словам, пока не решены несколько принципиальных вопросов по нефти и газу.

«Наши группы во главе с премьер-министрами 6-го вечером или днем обсудят. Я предложил Путину это сделать 6-го. А 7-го мы встретимся и посмотрим, что наработали премьер-министры и руководители групп, и, если это возможно, примем решение»,— сказал господин Лукашенко во время обращения к новому составу парламента (цитата по БелТА).

По словам Александра Лукашенко, правительства России и Белоруссии «провалили» договоренности по газу и нефти. «Не по вине белорусского правительства. То есть у нас завтра новый год, а мы не имеем договора по объему и ценам поставок природного газа»,— сказал президент республики.

Как ранее писал “Ъ”, Владимир Путин и Александр Лукашенко должны согласовать «дорожные карты» экономической интеграции России и Белоруссии, по которым не удалось договориться правительствам. Президенты встретятся 7 декабря.

Подробности — в материале “Ъ” «Президенты России и Белоруссии сыграют в "дорожные карты"».

О том, как Россия и Белоруссия 20 лет интегрировались в рамках Союзного государства,— в материале журнала «Огонек» «Союз нерешимый».