В Челябинске посетитель грозил взорвать банк из-за отказа в выдаче кредита

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии 4 декабря в отделении банка на улице Кирова задержали 43-летнего посетителя. Он в состоянии алкогольного опьянения угрожал взорвать здание, сообщает пресс-служба ведомства.

Задержанным оказался ранее судимый житель села Замериново Челябинской области. Причину своего поведения он объяснил тем, что в финансовом учреждении ему отказали в выдаче кредита. Нарушитель порядка был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.