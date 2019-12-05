В Санкт-Петербурге сообщили о минировании метро, больниц и школ

В Санкт-Петербурге неизвестные разослали электронные письма с сообщениями о возможном минировании 22 станций метро, 24 больниц и 57 школ. Об этом “Ъ” сообщил источник в экстренных службах.

По данным «Интерфакса», в рассылку также попали восемь объектов культуры: музей Смольный, Эрмитаж, Петропавловский, Казанский, Спасо-Преображеский, Троицко-Измайловский, Кресто-Воздвиженский, Исаакиевский соборы. В пресс-службе Эрмитажа “Ъ” опровергли сообщение о минировании, а в Исаакиевском соборе пояснили, что проверку музея уже завершили, опасных предметов не обнаружили.

Ранее такие же сообщения пришли в восемь районных и городской суды Санкт-Петербурга. Большинство из них уже проверили и взрывчатых веществ там не нашли, рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Сообщения о ложных минированиях поступают на различные объекты Москвы и Санкт-Петербурга шестой день подряд. В некоторых сообщениях говорилось, что они будут приходить до тех пор, пока основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев не вернет 120 биткойнов, украденных с биржи WEX.

Марина Царева, Санкт-Петербург