Малому Козину нанесли более 23 млн рублей ущерба незаконной добычей песка

В Балахнинский городской суд передано уголовное дело в отношении директора частной коммерческой компании и его родственника, которые обвиняются в нарушении правил добычи песка на территории Малого Козина. В результате их деятельности в поселке было уничтожено 13 тыс. кв. м почвы, еще 59 тыс. кв. м земельных участков оказались нарушены. Ущерб превысил 23 млн руб., муниципалитет заявил иск.

По версии следствия, компания добывала песок на основании договора аренды земельного участка. Однако с 2014-ого по 2017 годы обвиняемые самовольно заняли выходящие за границы участка территории в Малом Козине.

В зависимости от роли подсудимых им предъявлены обвинения по ст. 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»), ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») и ч. 5 ст. 33 ст. 246 УК РФ («Пособничество в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ»), ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 201 УК РФ («Пособничество в злоупотреблении полномочиями»).

Добавим, что сейчас добычу песка в Малом Козине ведет ООО «Малокозинский карьер», зарегистрированное в январе 2019 года. Контрольным пакетом акций владеет ООО «Поволжье» (гендиректор Андрей Богомолов), еще 49% находятся в собственности Дениса Воронина. Как писала «Коза.Пресс», природоохранная прокуратура установила факт злоупотребления господина Богомолова своими полномочиями, связанными с добычей песка на участке в Малом Козине. По информации издания, в январе 2018 года минэкологии и природных ресурсов Нижегородской области досрочно прекратило право ООО «Поволжье» на пользование недрами в связи с выявленными нарушениями. Однако летом 2019 года Верховный Суд РФ признал незаконным аннулирование лицензии компании.

Ранее сообщалось, что ООО «Поволжье» подало исковое требование к региональному минэкологии на 40 млн руб. Рассмотрение дела начнется в январе.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Поволжье» было зарегистрировано в 2008 году в Нижнем Новгороде с минимальным уставным капиталом в 10 тыс. руб. Основным видом деятельности является торговля твердым, жидким и газообразным топливом. В 2011 году компания получила лицензию на разведку и добычу полезных ископаемых в реке Жужла, «Поволжье» владеет 51% акций в ООО «Малокозинский карьер» (песчаный карьер). Собственниками компании являются директор компании Сергей Богомолов (42,5%), Фаина Ежова (24%), Андрей Богомолов (12%), Николай Закеров (10%), Галина Левкович (8,5%) и Марко Коломинец (3%). Прежде до 2009 года по 15% долей компании принадлежали обвиняемым в мошенничестве двум братьям Глушковым. Финансовые показатели компании не раскрываются.

Анастасия Еремина