«Поволжье» требует 40 млн рублей с нижегородского минэкологии и казначейства

В Арбитражный суд Нижегородской области поступил иск от ООО «Поволжье» (Нижегородская область, поставщик топлива) к региональному управлению Федерального казначейства и региональному министерству экологии и природных ресурсов о взыскании 40 млн руб. Предварительное судебное заседание назначено на 14 января 2020 года.

Суть иска не уточняется. В картотеке дел отмечается, что сторонам предложено принять меры к мирному урегулированию спора.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Поволжье» было зарегистрировано в 2008 году в Нижнем Новгороде с минимальным уставным капиталом в 10 тыс. руб. Основным видом деятельности является торговля твердым, жидким и газообразным топливом. В 2011 году компания получила лицензию на разведку и добычу полезных ископаемых в реке Жужла, «Поволжье» владеет 51% акций в ООО «Малокозинский карьер» (песчаный карьер). Собственниками компании являются директор компании Сергей Богомолов (42,5%), Фаина Ежова (24%), Андрей Богомолов (12%), Николай Закеров (10%), Галина Левкович (8,5%) и Марко Коломинец (3%). Прежде до 2009 года по 15% долей компании принадлежали обвиняемым в мошенничестве двум братьям Глушковым. Финансовые показатели компании не раскрываются.

Анастасия Еремина