Территория «без связи» сокращается

В рамках третьего соглашения Tele2 и правительства Воронежской области сотовой связью в текущем году охвачены почти 18 тыс. человек в 51 населенном пункте. Напомним, что cоглашение предусматривает покрытие мобильной сетью малых и труднодоступных населенных пунктов, коммерческое развертывание в которых экономически не выгодно операторам. Стоимость проекта в 2019 году составила 44,8 млн рублей, из которых участие госфинансирование составило 19 млн.

Третий год подряд правительство Воронежской области выделяет деньги на обеспечение потребностей связи для жителей малонаселенных и труднодоступных пунктов области. В рамках частно-государственного партнерства покрытие мобильной связью ведется в тех населенных пунктах, где по результатам тестирования, проведенным облправительством, нет никакой сотовой сети. То есть, вызов службы спасения 112 невозможен. Напомним, что для вызова спасателей 112 необходимо наличие любой сотовой сети, наличие SIM-карты не обязательно.

По условиям соглашения, облправительство частично компенсирует финансирование, но не более 50% инвестиций оператора. Оператор обязуется обеспечить покрытие сотовой связью несколько десятков труднодоступных малонаселенных пунктов. В начале каждого года, начиная с 2017-го, правительство Воронежской области определяет техническое задание – список населенных пунктов и объемы бюджетного финансирования - за его выполнение может взяться любой оператор, который посчитает возможным реализовать техзадание. Третий год подряд единственным оператором в проекте выступает Tele2.

Задачей 2019 года было обеспечить покрытие сотовой сети и высокоскоростного интернета на территории 51 малонаселенного пункта», – рассказал директор макрорегиона «Черноземье» Tele2 Дмитрий Садыков.

«Мы сумели экономно распорядиться финансами, и сумма наших инвестиций в проект 2019 года составила около 45 млн рублей, – отметил господин Садыков. – Это не эксклюзивное предложения для Tele2 – любой оператор может участвовать. И мы очень рады, что третий год подряд выполняем такую социально важную и сложную, но приятную для нас задачу: обеспечение связью жителей малых сел».

Проект подразумевает покрытие «белых пятен» в сети – там, где нет никакой сотовой связи. На территории Воронежской области примерно 2% населения проживают в зоне без покрытия мобильной связью. Постепенно эта цифра сокращается, в том числе и благодаря таким соглашениям.

Фото: Tele2

Tele2 на территории, определенной соглашением с облправительством, строит сети всех трех поколений: от «голосового» 2G, до «высокоскоростного интернета» в 4G. В результате жители небольших сел получают возможность не просто пользоваться голосовой связь, но и скоростной мобильный интернет и все присущие этому сервисы: от просмотра фильмов до записи в поликлинику и доступа к госуслугам.

«Казалось бы, поток писем от населения с просьбами обеспечить покрытие должен постепенно спадать, но нет. Получается, чем больше мы строим, тем больше надежд тех, у кого нет связи, на ее появление»,- поделился технический директор макрорегиона «Черноземье» TeLe2 Александр Гречишников.

Областное правительство обеспечивает не только софинансирование, но и помощь инвестору на разных этапах реализации. Например, землеотвод (аренда участка под базовую станцию) подразумевает необходимость кадастровой оценки – это может занимать полгода и выше. После получения участка в аренду - сроки согласования энергоподключения могут достигать года. И так далее. А эти шаги положено делать только по очереди. Поэтому, обычно, базовая станция сотовой связи строится 1-2 года. «А наше соглашение подразумевает, что на всё – максимум 8 месяцев. Хорошо, что административный ресурс позволяет ускорить некоторые процессы», - заметил Александр Гречишников.

Кроме того, Tele2 продолжает строительство и модернизацию сетей и по собственным планам, совершенствуя сетевую инфраструктуру, возводит новые базовые станции вдоль дорожных магистралей, в новых микрорайонах и районах плотной жилой застройки. На данный момент интернет 4G от Tele2 доступен 98% жителей Воронежской области. Средняя скорость в сети LTE сейчас составляет около 10 Мбит/сек.

«Мы очень рады, что третий год подряд выполняем такую социально важную и сложную, но приятную для нас задачу: обеспечение связью жителей малых сел» Фото: Tele2

«Наш проект взаимодействия с областными властями пока является необычным в масштабах России. Благодаря таким соглашениям мы построили в Воронежской области в 2019 году 36 базовых станций, и около 90 - за три года. В результате 151 населенный пункт и 70 тыс. человек получили возможность пользоваться современными сервисами», — подчеркнул Дмитрий Садыков.

Для жителей мегаполисов сложно представить, что связи нет совсем. Не просто «нет мобильного интернета», а невозможно вызвать скорую помощь, связаться с родными. В компании подчеркивают, что реализация проекта очень сложная и затратная. На сегодняшний день коммерческая составляющая находится на низком уровне рентабельности и возможна только при софинансировании. Тем не менее, в Tele2 уверены, что такие проекты просто необходимы и самой компании, и региону в целом.