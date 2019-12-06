Белгородэнерго выявило более 550 фактов хищения электроэнергии

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За 10 месяцев 2019 года сотрудники «Россети Центр Белгородэнерго» выявили 290 фактов безучетного потребления и 263 случая бездоговорного потребления электроэнергии. Размер нанесенного филиалу ущерба превысил 18 млн рублей. Больше ста фактов воровства пресечено в Валуйском районе области, где и прошел очередной рейд по проверке систем учета потребителей.

Энергетики совместно с представителями администрации района, полиции и СМИ выполнили проверку счетчиков, проверили наличие установленных пломб и состояние электропроводки в частном секторе и на объектах малого бизнеса. В результате рейда выявлено три факта безучётного потребления в жилых домах сёл Знаменка и Логачёвка.

В частном доме в Знаменке энергетики обнаружили нарушение пломбы на клеммной крышке счётчика. По словам хозяев, такой счетчик им достался по наследству от бывших собственников, однако, согласно законодательству, после приобретения домовладения ответственность за приборы учёта несёт новый собственник. Специалисты составили акт о неучтенном электропотреблении и произвели перерасчет электроэнергии на основании нормативов с применением повышающего коэффициента 10.

В селе Логачевка участники рейда обнаружили сразу два факта безучетного потребления. В доме по улице Ватутина на счетчике отсутствовала клеммная крышка, следовательно, у потребителя был свободный доступ к токоведущим частям. А в доме по улице Кирова столкнулись с несанкционированным подключением к сети за счет разрыва нулевого проводника.

В обоих случаях были составлены акты и сделан расчет незаконно потребленной электроэнергии. Если нарушитель в добровольном порядке не оплатит образовавшуюся задолженность, она будет взыскана принудительно через суд.

«На каждом приборе учёта есть пломбы завода-изготовителя, госповерителя и энергоснабжающей организации. Дополнительно мы устанавливаем антимагнитные пломбы. Вскрывать счетчик может только работник энергокомпании. Любое вмешательство в работу прибора со стороны потребителя, вскрытие или повреждение пломб является несанкционированным вмешательством в работу счетного механизма и служит доказательством безучётного потребления, - пояснил заместитель начальника Валуйского РЭС по реализации услуг Владислав Коржавых. - Чтобы выявить нарушителей, мы анализируем общий объём отпущенной и потребленной электроэнергии, затем смотрим баланс по отдельным линиям, далее сужаем поиск до трансформаторной подстанции (ТП). И там, где баланс не сходится, анализируем каждого абонента».

В Валуйском городском округе насчитывается 628 ТП. К середине следующего года все они будут оснащены счётчиками технического учёта, что позволит быстрее и точнее определять очаги потерь электроэнергии. Помимо этого, каждый месяц энергетики устанавливают по 500 антимагнитных пломб, специальный индикатор которых срабатывает при воздействии на счётчик магнита. Дополнительным методом контроля юридических лиц является установка контрольных приборов учёта, осуществляющих фиксацию потребленной электроэнергии. В отдельных случаях разность между данными контрольного счетчика и расчетного доходит до 75%. Так, Валуйское предприятие потребляло 60 тыс. кВтч, а платило за 15 тыс кВтч. Контрольный прибор зафиксировал разницу, энергетики составили акт о неучтённом потреблении на 600 тыс. рублей, плюс 300 тыс. рублей штрафа. Потребителю придётся заплатить почти миллион рублей.

Белгородэнерго напоминает, что безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии согласно статье 7.19 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на физических лиц в размере от 10 до 15 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 до 200 тыс. рублей. За повторное незаконное подключение с 2019 года штраф увеличен почти вдвое. За особо крупное хищение – лишение свободы сроком до двух лет. Кроме этого, несанкционированное подключение или вмешательство в работу прибора учёта может угрожать жизни и здоровью людей. Из-за скрытой проводки, врезок в схему электроснабжения нередко возникают короткие замыкания и пожары, а качество электроэнергии снижается.