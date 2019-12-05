Троих жителей Новоуральска будут судить за пикет против ввоза урановых отходов

Новоуральский городской суд (Свердловская область) рассмотрит административные дела Николая Лобанова, Геннадия Ломакова и Виктора Казакова, которые обвиняются в нарушении порядка проведения собраний, митингов, пикетов (ч.5 ст.20.2 КоАП РФ). Как рассказал адвокат подзащитных Алексей Бушмаков, мужчины 25 ноября организовали пикеты против ввоза урановых отходов в Новоуральск. «Им грозит штраф от 10 до 20 тыс. руб.»,— уточнил господин Бушмаков.

Материалы дела поступили судье в понедельник, 2 декабря. «Заседание было назначено 5 декабря. Суд не успел подготовить документы (проупски) для въезда в город, поэтому было принято решение о переносе заседания на 12 декабря»,— рассказал адвокат. По его мнению, во время задержания полиция не учла позицию пленума Верховного суда: «По ч.5 ст.20.2 КоАП ответственности подлежат те лица, которые нарушают запреты, предусмотренные законом о публичных мероприятиях. Ни одного такого запрета подзащитные не нарушили».

О том, что в Россию из Германии везут урановые отходы, активисты «Greenpeace Россия» сообщают последний месяц. Так, по их данным, 18 ноября из ворот обогатительного предприятия компании Urenco в Гронау (Германия) вышел железнодорожный состав с 600 т урановых «хвостов». По данным активистов, поездом их доставят в Нидерланды, а затем по морю — в Санкт-Петербург, далее — по железной дороге, в Новоуральск.

В конце ноября свердловское отделение партии «Яблоко» призвало губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и гендиректора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева не допустить ввоз урана в Новоуральск. Стоит отметить, что в городе расположен Уральский электрохимический комбинат (входит в структуру топливной компании «ТВЭЛ» госкорпорации «Росатом») — крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана.

Анастасия Реутова