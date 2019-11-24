«Яблоко» возмутилось ввозу ядерных отходов в Новоуральск

Свердловское региональное отделение партии «Яблоко» призвало свердловского губернатора Евгения Куйвашева и гендиректора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева не допустить ввоз 600 т гексафторида урана из Германии в Новоуральск.

«Мы расцениваем данный факт как один из способов захоронения радиоактивных отходов на территории Свердловской области, что противоречит действующему законодательству Российской Федерации. Мы полагаем, что доставка радиоактивных отходов в Россию недопустима и опасна. Наш регион и наша страна не являются и не могут являться свалкой для зарубежных радиоактивных отходов»,— говорится в открытом обращении «Яблока». В партии добавили, что особенно циничной эта ситуация выглядит в условиях так называемых «контрсанкций» — когда продукты питания в Россию ввозить из ЕС нельзя, а радиоактивные отходы можно.

«В 2009 году аналогичные транспортировки были прекращены, и руководство "Росатом" заверяло, что контракты такого рода больше заключаться не будут. Однако, теперь мы снова стоим перед этой угрозой»,— говорится в обращении.

О том, что в Россию из Германии везут урановые отходы, активисты «Greenpeace Россия» сообщают последний месяц. Так, по их данным, 18 ноября из ворот обогатительного предприятия компании Urenco в Гронау (Германия) вышел железнодорожный состав с 600 т урановых «хвостов». По данным активистов, поездом их доставят в Нидерланды, а затем по морю — в Санкт-Петербург, далее — по железной дороге, в Новоуральск.

В России, по данным общественников, накоплено порядка 1 млн т урановых «хвостов». Все они хранятся под открытым небом. В Германии последняя атомная электростанция будет закрыта в 2021 году. Национальная программа удаления отходов в Германии относит урановые «хвосты» к радиоактивным отходам, если им не будет найдено применение. «По мнению экологов, компания Urenco договорилась об их импорте в Россию, чтобы не отвечать за хранение в Германии. Экологические организации Германии считают, что такой подход безответственен и противоречит объявленному в стране выходу из атомной энергетики», — говорится в сообщении Greenpeace.

В Новоуральске расположен Уральский электрохимический комбинат (входит в структуру топливной компании «ТВЭЛ» госкорпорации «Росатом») — крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана.