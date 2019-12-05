Пять турецких военных погибли в Сирии

Пять турецких военных погибли и еще двенадцать получили ранения на КПП «Балдак» в приграничном сирийском городе Джараблус, сообщило сирийское агентство SANA.
Турецкий военный конвой проезжал КПП «Балдак», когда там взорвался заминированный фургон. Автомобиль с взрывчаткой остановился рядом с КПП под предлогом поломки.
Все пострадавшие были эвакуированы в госпиталь, расположенный на территории Турции.
Напомним, что 2 декабря трое российских военнослужащих получили легкие травмы и ушибы в результате взрыва самодельного взрывного устройства в районе сирийского города Кобани. Взрыв произошел на пути следования бронеавтомобиля российской военной полиции.
Подробнее о ЧП с российскими военными — в публикации “Ъ”.
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