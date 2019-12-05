Пять турецких военных погибли в Сирии

Пять турецких военных погибли и еще двенадцать получили ранения на КПП «Балдак» в приграничном сирийском городе Джараблус, сообщило сирийское агентство SANA.

Турецкий военный конвой проезжал КПП «Балдак», когда там взорвался заминированный фургон. Автомобиль с взрывчаткой остановился рядом с КПП под предлогом поломки.

Все пострадавшие были эвакуированы в госпиталь, расположенный на территории Турции.

Напомним, что 2 декабря трое российских военнослужащих получили легкие травмы и ушибы в результате взрыва самодельного взрывного устройства в районе сирийского города Кобани. Взрыв произошел на пути следования бронеавтомобиля российской военной полиции.

Подробнее о ЧП с российскими военными — в публикации “Ъ”.

Марианна Беленькая