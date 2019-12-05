Лукашенко: нужно принять новую конституцию и усилить другие ветви власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен привлечь парламент к работе по изменению конституции. Глава государства во время обращения к новому составу парламента сказал, что нужно усиливать исполнительную и законодательную ветви власти.

«Я уверен, что новую конституцию нам придется принимать. Надо будет усиливать другие ветви власти — исполнительную, законодательную. Может быть, после серьезного анализа, что-то надо будет предпринять по избирательной системе, вводить или не вводить пропорциональную систему или остановиться на мажоритарной»,— сказал господин Лукашенко (цитата по «Интерфаксу»).

Глава государства сообщил, что ему представили «элементы новой конституции». По его мнению, можно «переходить к новому этапу» работы. Теперь группа специалистов должна «написать эту конституцию» и «в сыром виде» представить ее президенту. Третий этап, скорее всего, будет связан с обсуждением в обществе, сказал глава государства.

«Вы знаете, конституцию я могу написать за одну неделю, но это будет мой вариант. А конституцию должны принимать люди и общество»,— считает господин Лукашенко.

Во время выступления перед парламентом президент Белоруссии также рассказал о планах по интеграции с Россией в рамках Союзного государства. По его словам, «дорожные карты» находятся на завершающей стадии.