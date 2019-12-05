Ак Барс Банк запустил сервис по проверке рисков блокировки счета

Сервис «Ревизор» помогает малому бизнесу в наглядной форме оценить риски банковских операций и избежать блокировки счета на основании 115-ФЗ.

«Ревизор» по 24 критериям проводит анализ доступной информации и действующих счетов клиентов. По каждому критерию сервис оценивает возможность блокировки счета и дает рекомендации для снижения риска. Клиент получает краткие разъяснения по признакам нарушения и советы, как минимизировать риски. Рейтинг надежности компании отображается на главной странице личного кабинета в ДБО.

«В последнее время клиенты МСБ все чаще сталкиваются с массовыми блокировками счетов по 115-ФЗ. Зачастую даже добросовестные компании, недостаточно четко зная требования закона, проводят сомнительные операции с точки зрения регулятора. При этом риску подвергается и бизнес, и репутация компании. Новый сервис обеспечивает автоматический мониторинг операций, позволяя в комплексе оценить соответствие деятельности бизнеса требованиям регулятора. При высоком уровне рисков компания может скорректировать показатели до приемлемого уровня, не дожидаясь применения ограничений», — комментирует начальник управления транзакционного бизнеса Ак Барс Банка Ильдар Абдуллин.

Сервис ежедневно обновляет информацию о деятельности клиента и учитывает актуальность критериев в зависимости от изменения законодательства, банковской практики, появления новых сомнительных схем.

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