Перевозчики Казани требуют ускорить решение о повышение компенсаций по льготникам

Ассоциация автотранспортных предприятий (АТП) Татарстана обратилась к министру транспорта республики Ленару Сафину с требованием ускорить принятие решения об увеличении компенсации за перевозку льготных пассажиров с 18 руб. до 27 руб. за поездку. «Только от ваших решений зависит, обанкротятся перевозчики или нет», - говорится в открытом обращении АТП.

Как сообщил председатель ассоциации Сергей Темляков, ранее региональный Комитет по тарифам отказал организации в рассмотрении вопроса о тарифах для льготников.

«Вопросы бюджетных компенсаций за перевозки льготных категорий пассажиров относятся к полномочиям Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан», - сказано в ответе ведомства.

Минтранс рассмотрел финансовое состояние отдельных перевозчиков на балансовой комиссии. Она, по словам господина Темлякова, «подтвердила огромные убытки», однако решения о повышении компенсаций не последовало.

Ранее сообщалось, что на дополнительные компенсации перевозчикам Казани на обслуживание льготников требуется 900 млн руб.

"Ъ-Казань"