Надежные варианты инвестирования от «Талана»

Сегодня в Удмуртии один из самых надежных инструментов, который обеспечивает высокую доходность и надежность, – инвестирование в недвижимость. Строительная компания «Талан» уже более 2,5 лет работает в этом направлении. За это время объем инвестиций, полученных застройщиком за счет недвижимости, составил 625 млн руб. и 1 млрд руб. – в виде облигационного выпуска. Сегодня компания гарантирует инвесторам доход вне зависимости от колебаний рынка, поскольку разработала прозрачную и понятную систему инвестирования, подходящую под нужды клиента. «Талан» предоставляет многоуровневую защиту инвестиций и первоочередные выплаты инвесторам до застройщика.

Сколько можно заработать на недвижимости сегодня?

Как отмечают эксперты, на сегодняшний день сохраняется интерес к инвестированию в недвижимость. Специалисты федерального застройщика «Талан» считают, что при правильном подходе недвижимость остается одним из самых надежных инструментов, который обеспечивает высокую доходность. Ранее, когда рынок недвижимости Ижевска был на подъеме, инвесторам удавалось заработать до 45-50% на разнице цены покупки и продажи. По словам специалистов компании, до ввода эскроу максимальная доходность достигалась при покупке квартиры на этапе котлована и продажи после сдачи дома. Однако сейчас с вводом эскроу-счетов ситуация кардинально изменилась.

«Застройщик получает финансирование от банка, у него нет необходимости привлекать дольщиков на начальном этапе низкими ценами. Поэтому хоть разница в цене и будет (назовем это условно дисконтом за ожидание), но, ориентировочно, составит порядка 15%. И это при условии, что при вводе дома в эксплуатацию не совпадет с периодом спада рынка недвижимости. Никто никаких гарантий не даст»,— говорит руководитель направления по работе с инвесторами Анастасия Шустова.

В компании «Талан» разработали продукт, позволяющий гарантированно и надежно зарабатывать на недвижимости.

Четыре уровня защиты средств

«Первый — это пакет документов, согласно которому обязательства по выплате дохода возникают параллельно у двух компаний: «Талан» непосредственно и у «Талан-Финанс», с кем заключается договор и у застройщика. И в случае если «Талан-Финанс» по каким-то причинам не выполнит свои обязательства, они переходят в полной мере на застройщика. При этом выплата производится за счет собственных средств застройщика, находящихся на эскроу-счетах»,— пояснила Анастасия Шустова.

Она отметила, что в первую очередь банк выплачивает доход инвесторам, только после этого застройщик получает доступ к депонированным суммам. Этот момент строго закреплен при подписании договора с инвестором, и у застройщика нет никакой возможности как-то изменить ситуацию.

Второй уровень — это контроль Минстроя РФ. По словам специалистов, после ввода спецсчетов контроль над деятельностью застройщика вырос в разы. «Есть государственный портал «Наш.дом.рф», где застройщики на ежемесячной основе обязаны публиковать ход стройки, проектные декларации и другие документы. За любое нарушение предусмотрены штрафы»,— добавила представитель компании. После ввода эскроу-счетов банк — эскроу-агент — получил право контролировать деятельность застройщика и влиять на его работу. В результате банк контролирует целевую направленность платежей, стоимость квадратного метра, темпы продаж и многое другое. Это третий уровень защиты средств.

«Четвертым уровнем выступает Центробанк. Так как один из участников договора компания «Талан-Финанс», которая является эмитентом облигационного выпуска, то деятельность компании в том числе подлежит контролю Центробанком»,— говорит Анастасия Шустова.

Для того чтобы стать эмитентом, компания должна пройти многоуровневую систему аудита, включающую в себя предоставление отчетности МСФО, произвести полное публичное раскрытие информации о своей деятельности и аффилированных компаний, найти надежного финансового партнера и определить рейтинг надежности.

«Это наш огромный успех, что компания при первом же облигационном выпуске получила рейтинг надежности BB и разместила облигации в объеме 1 млрд руб. в секторе роста Московской биржи. Это первое размещение компании из сектора девелопмента на специализированной площадке для публичного обращения ценных бумаг компаний малого и среднего бизнеса. Соорганизатором выступил государственный институт развития «МСП Банк»,— подчеркнула Анастасия Шустова.

Система перекрестного контроля таких крупных организаций, как Сбербанк, Центробанк и Минстрой РФ, позволяет инвестору не беспокоиться о возможной потере собственных денег.

Три варианта инвестирования

Компания «Талан» разработала три варианта инвестирования, которые адаптированы под разные инвестиционные стратегии.

Первый – это инвестирование в жилой комплекс. Сумма входа начинается от 300 тыс. руб. «В этом случае инвестирование не имеет ограничений, связанных со стоимостью квартиры, и доступно как для начинающих инвесторов, так и для тех, кто относится с опаской ко всему новому. При этом доходность здесь более чем в два раза выше среднерыночной ставки по банковским вкладам и составляет 13% годовых или 30% за период инвестирования»,— говорит руководитель направления по работе с инвесторами.

Второй вариант инвестирования подходит тем, для кого инвестирование в недвижимость без заключения ДДУ кажется недостаточно надежным. Как отмечают в компании, этот вариант отличается от первого суммой входа, равной стоимости выбранной квартиры, и тем, что пакет документов дополняется договором долевого участия. Здесь действует аналогичная ставка — до 13% годовых или до 30% за период инвестирования.

«Третий вариант также связан с заключением ДДУ. Ставка составляет 7,5% в год, что все же выше среднерыночной банковской. Но при завершении инвестиционного периода у вас есть выбор — получить доход и вернуть квартиру застройщику или еще раз заработать с помощью этой квартиры. Например, продать ее самостоятельно, если в этот момент на рынке наблюдается рост»,— пояснила эксперт.

Кроме того, сейчас у компании есть в продаже пул облигаций со ставкой 15% годовых и ежеквартальными купонными выплатами.

Как связаться?

Сейчас проект застройщика представлен в двух городах — Перми и Хабаровске. Однако с такой защитой инвестиций значение географического фактора минимально, отмечают в компании.

«В Ижевске есть офис «Талан», где вы подписываете весь пакет документов, не нужно никуда ехать. В случае если вас в какой-то момент все же одолеет беспокойство, всегда можно приехать в офис и получить ответы на любые вопросы. Сейчас наблюдается снижение ставки рефинансирования, а это значит, что и кредиты, и вклады планомерно дешевеют и даже не компенсируют темпы инфляции. Сейчас же действует максимально выгодная ставка, которую вы зафиксируете и не будете зависеть от экономической ситуации в стране»,— говорит Анастасия Шустова.

Офис продаж компании работает по следующему графику: в будни до 20:00, в субботу до 14:00. Адрес: г. Ижевск, ул. Красноармейская, 86. Тел. 509-509. Более подробную информацию можно узнать на сайте компании.