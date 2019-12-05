Удмуртия получила субсидию в 8,8 млн рублей на развитие волонтерства

Удмуртия получил субсидию на развитие волонтерства в размере 8,8 млн руб. Об этом написал министр спорта республики Александр Варшавский на своей странице во «ВКонтакте».

Сертификат на субсидию министру вручила вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова в ходе Международного форума добровольцев в Сочи. Средства направят на создание центра добровольчества и поддержку волонтерского движения.

Напомним, что ранее в Ижевске открыли ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий. На создание учреждения, которое будет работать на базе Колледжа государственной и муниципальной службы, выделили более 11 млн руб.