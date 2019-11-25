В Ижевске открыли добровольческий ресурсный центр за 11 млн рублей

Ресурсный цент по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий открыли в Ижевске. На создание учреждения, которое будет работать на базе Колледжа государственной и муниципальной службы, выделили более 11 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Главная цель центра — развитие инфраструктуры поддержки добровольчества и формирование резерва материальных средств для обеспечения добровольческой деятельности. Также учреждение объединит спасателей-добровольцев в единое аварийно-спасательное формирование «Отряд "Доброволец"».

Напомним, что ранее Удмуртия вошла в десятку регионов, ставших победителями конкурса на создание центров поддержки добровольчества в области культуры безопасности и ликвидации стихийных бедствий. Победители получили субсидии на создание ресурсного центра волонтерства в размере от 10,5 до 11,2 млн руб.