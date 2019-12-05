«Интерфакс»: убитый в Берлине гражданин Грузии готовил смертников

Убитый в августе в Берлине гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили курировал подготовку смертников для терактов на Северном Кавказе в отношении представителей органов государственной власти, силовиков и членов их семей, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах. Ранее собеседник агентства говорил, что Хангошвили причастен к организации и участию в ряде терактов в России как главарь бандформирований.

«Именно Хангошвили выстроил и поддерживал плотный контакт между чеченским бандподпольем и террористическими организациями Северного Кавказа и Ближнего Востока. Он, по сути, являлся своего рода эмиссаром этих организаций на Северном Кавказе»,— сказал источник. Он добавил, что гражданин Грузии не принимал активного участия в боевых действиях в Чечне, но «отвечал за планирование и подготовку терактов на Северном Кавказе по заданию этих террористических групп». «В частности, он курировал подготовку смертников для проведения терактов в густонаселенных районах, в отношении представителей органов госвласти, силовых структур, членов их семей»,— сказал собеседник агентства.

По словам источника, 21–22 июня 2004 года «под руководством международного террориста Басаева» Хангошвили принимал участие в нападении на представителей органов власти и управления Ингушетии. «В результате этих нападений погибли 98 человек, из них 67 — сотрудники правоохранительных органов, и 104 были ранены»,— сообщил источник.

Напомним, Зелимхана Хангошвили застрелили в Берлине 23 августа. По подозрению в убийстве задержан россиянин. СМИ рассказали о расследовании дела в Германии. По их данным, прокуратура склоняется к тому, что к убийству может быть причастна Россия. В связи с расследованием этого убийства Германия высылает двух сотрудников посольства России.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Убийство чеченского полевого командира поссорило Москву и Берлин».