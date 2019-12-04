«Интерфакс»: убитый в Берлине гражданин Грузии участвовал в терактах в России

Убитый в августе в Берлине гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили причастен к организации и участию в ряде терактов в России как главарь бандформирований, в 2016 году он был объявлен Грузией в международный розыск, сообщил «Интерфаксу» источник в российских правоохранительных органах.

Делом Хангошвили, которого подозревали в причастности к терактам на территории Ингушетии, занимался Центр по противодействию экстремизму республиканского МВД с 2008 года, рассказал источник. Другой источник предположил, что Зелимхан Хангошвили больше был известен в Чеченской Республике, чем в Ингушетии, так как «он входил в бандгруппу, которая чаще совершала теракты на территории соседнего региона». По словам источника, по указанию Басаева Хангошвили возглавил бандгруппу, «созданную для организации и проведения диверсионно-террористических акций на территории Ингушетии в 2003–2004 годах».

Хангошвили застрелили в Берлине 23 августа. По подозрению в убийстве задержан россиянин. СМИ рассказали о расследовании дела в Германии. По их данным, прокуратура склоняется к тому, что к убийству может быть причастна Россия.

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В связи с расследованием этого убийства Германия высылает двух сотрудников посольства России.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Убийство чеченского полевого командира поссорило Москву и Берлин».