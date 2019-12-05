Закон о возврате выборов мэра Екатеринбурга рекомендовали отклонить

Комитет по региональной политике заксобрания Свердловской области рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект о возвращении прямых выборов мэра в Екатеринбурге, подготовленный депутатом Вячеславом Вегнером. Члены комитета пояснили, что существующая система выборов позволяет свести к минимуму расходы на их проведение в муниципалитетах.

Участники заседания комитета полагают, что эффективность назначенных мэров — выше. «В ряде субъектов избирались главы, которые были не способны выполнять свои полномочия, но прекратить их было нельзя. Сегодняшняя система выборов исключает ошибку выбора, возможность назначения некомпетентного человека»,— сообщил заместитель директора регионального департамента по местному самоуправлению Андрей Бабиков.

По мнению депутата Вячеслава Вегнера, расходы на проведение прямых выборов мэра сводятся только на печать бюллетеней, если они проводятся в одно время с выборами депутатов гордумы. «Обычно так в Екатеринбурге и происходит. Если будут какие-то еще расходы, я готов оплатить их из своей зарплаты», — сообщил господин Вегнер. По его мнению, действующую систему необходимо изменить, так как «люди хотят быть услышанными, а позиция власти “мы лучше знаем” больше не актуальна».

В региональном правительстве признали, что у существующей системы есть риски, связанные с изменением правил проведения конкурса и затягивание проведения выборов из-за гордумы. Однако в итоге члены профильного комитета признали действующие правила более позитивными, чем системы прямых выборов.

Региональный парламент рассмотрит законопроект на заседании 10 декабря. Господин Вегнер заявил, что готов обратиться за поддержкой к коллегам из заксобрания. Он добавил, что сейчас готовит законопроект о возвращении прямых выборов мэра во всех муниципалитетах Свердловской области.

Свердловский парламент отменил прямые выборы мэра в Екатеринбурге в начале апреля 2018 года, когда главой города был оппозиционный политик Евгений Ройзман. В сентябре прошлого года гордума избрала мэром заместителя губернатора Александра Высокинского.

По результатам исследования, проведенного фондом «Социум», 73% жителей Екатеринбурга выступают за возвращение прямых выборов мэра. В частности, 52% «безусловно поддерживают», 21% «скорее поддерживают, чем нет». Результаты опубликовал депутат Вячеслав Вегнер.

Дарья Соколова