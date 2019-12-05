«Одноклассники» запустили рекламный таргетинг с геолокацией от 500 м

Социальная сеть «Одноклассники» в рекламном кабинете запустила инструмент «СуперГео», с помощью которого можно настроить рекламу по геолокации с радиусом от 500 м до 10 км, сообщило издание vc.ru. По мнению соцсети, этот инструмент поможет малому и среднему бизнесу привлечь больше клиентов в условиях ограниченных рекламных бюджетов.

Для включения функции необходимо создать рекламное объявление и выбрать целевую аудиторию. После в разделе «География» во вкладке «На карте» нужно указать локацию и задать оптимальный радиус. Пользователь может выбрать несколько разных точек.

Настроить рекламу можно в веб-версии социальной сети и в приложениях на iOS и Android.