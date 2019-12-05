На строительство второго бизнес-инкубатора в «Богословском» выделят 61,5 млн рублей

Власти Свердловской области выделят 61,5 млн руб. управляющей компании индустриального парка «Богословский» (Краснотурьинск) на второй бизнес-инкубатор, который планируется построить к концу 2020 году. Соответствующее решение было принято на заседании регионального правительства.

По словам исполняющего обязанности министра инвестиций и развития области Елены Хлыбовой, принятие постановления позволит получить субсидию из федерального бюджета в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». «Объем расходов на строительство составляет 61,5 млн руб., в том числе 44,4 млн руб. из федерального бюджета, 3,3 млн руб. — регионального, 13,8 млн руб. планируется привлечь из внебюджетных источников»,— уточнила она.

В ноябре прошлого года сообщалось, что первый бизнес-инкубатор в Краснотурьинске уже заполнен на 100%. Он был введен в эксплуатацию в конце сентября 2018 года. Площадь обоих зданий — 1,5 тыс. кв. метров. Проект нового здания будет рассчитан на двух резидентов.

Анастасия Реутова