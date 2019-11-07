Второй бизнес-инкубатор построят в индустриальном парке «Богословский» в следующем году

Закончить строительство второго бизнес-инкубатора в индустриальном парке «Богословский» (Краснотурьинск, Свердловская область) планируется к 1 сентября 2020 года, рассказал на пресс-конференции гендиректор Корпорации развития Среднего Урала Максим Прачик.

В ноябре прошлого года сообщалось, что первый бизнес-инкубатор в Краснотурьинске уже заполнен на 100%. Он был введен в эксплуатацию в конце сентября 2018 года. Площадь обоих зданий — 1,5 тыс. кв. метров. Проект нового здания будет рассчитан на двух резидентов.

По словам господина Прачика, инвестиции в индустриальные парки в два раза превышают затраты. Наиболее крупными инвесторами являются компании России, Германии, США и Японии.

Евгений Минин