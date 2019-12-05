Средняя премия по ОСАГО снизилась в 76 регионах России

Средняя премия по ОСАГО в 2019 году снизилась в 76 регионах России на 5,31%, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА). В этих регионах проживает 95,3% российских автовладельцев.

Максимальное снижение цен зафиксировано в Магаданской области (на 40,3%), в Еврейской автономной области (на 14,6%), в Республике Коми (на 12,1%) и Пермском крае (на 11,6%). В 14 регионах средняя премия снизилась более чем на 8%, в 12 регионах — более чем на 6%, в 21 регионе снижение средней премии ОСАГО составило более 4%, а в 28 регионах снижение составило до 4%.

«Вот уже одиннадцать месяцев — то есть почти целый год — мы наблюдаем одну и ту же тенденцию: средняя премия по ОСАГО неуклонно снижается. Причина — начатая в январе Центральным банком реформа по индивидуализации тарифов по обязательной 'автогражданке' и возросшая в результате конкуренция между страховыми компаниями. Мы ожидали этого тренда до начала реформы, и сейчас видим подтверждение наших ожиданий. Мы уверены, что этот тренд сохранится и дальше»,— отметил президент РСА Игорь Юргенс.

Напомним, в начале 2019 года стартовала новая тарифная реформа ОСАГО. Коридор базового тарифа расширили на 20%. Также изменился коэффициент возраста и стажа. Неопытным водителям его подняли с 1,8 до 1,87. Опытные и пожилые водители получили скидку до 7%.