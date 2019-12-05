«Газпром нефть» выиграла аукцион на Хамбатейский участок на Ямале

«Газпром нефть» выиграла аукцион на право пользования недрами Хамбатейского лицензионного участка, говорится в сообщении компании. Актив площадью 340 кв. км расположен на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и включает Хамбатейское газоконденсатное месторождение. Компания не сообщила сумму, за которую в ходе аукциона купила актив.

«Лицензия на право геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на Хамбатейском участке федерального значения будет выдана сроком на 30 лет»,— сообщила «Газпром нефть». Компания, ссылаясь на данные государственного баланса запасов полезных ископаемых, добавила, что извлекаемые запасы участка составляют 34 млрд кубометров газа и 2,6 млн т газового конденсата, а подготовленные к поисковому бурению ресурсы — 247 млрд кубометров газа и 20 млн т конденсата.

«Газпром нефть» продолжит изучение участка, до 2022 года на его территории будут проведены геологоразведочные работы по уточнению модели строения основных продуктивных пластов и добычных характеристик месторождения. «Добычу на новом лицензионном участке планируется начать в 2026 году»,— говорится в сообщении.

По словам заместителя генерального директора по разведке и добыче «Газпром нефти» Вадима Яковлева, Хамбатейский участок станет частью Ямальского кластера, ядром которого является Новопортовское месторождение. «Разработка нового актива внесет серьезный вклад в долгосрочную загрузку действующей нефтяной и строящейся газовой инфраструктуры компании на юге Ямала»,— цитирует господина Яковлева пресс-служба компании.

Ранее “Ъ” сообщал, что начальная стоимость месторождения составила 2 млрд руб. «Газпром нефть» называли наиболее вероятным претендентом на лицензию.

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