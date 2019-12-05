Роскачество составило рейтинг наушников

Роскачество протестировало модели наушников 2018 и 2019 годов. Два лидирующих места остались за новинкой прошлого года — наушниками Sennheiser HD 630VB и Sony WH-1000XM2. Третье и четвертое места заняли наушники 2019-го — Apple AirPods Pro и Sony WH-1000XM3.
Топ-10 наушников, согласно рейтингу Роскачества:
По мнению экспертов, в Apple AirPods Pro был доработан динамик, а также они стали короче и шире, что не позволит им давить на уши. Также была введена функция активного шумоподавления. Однако по долговечности и прочности они уступают старой модели AirPods (MMEF2ZM/A).
Говоря о продуктах Sаmsung, эксперты добавили, что новые Galaxy Buds звучат значительно хуже старой модели Gear IconX. «Они проигрывают не только по качеству звука, но и по удобству пользования»,— подчеркивается в сообщении.
Новая модель Sony WH-1000XM3 в линейке полноразмерных беспроводных наушников уступает предыдущей, хотя в ней улучшилось качество звука. Кроме того, новая модель более комфортна и умеет принимать звонки.
Sennheiser CX 7.00BT также принимает звонки и может зарядиться быстрее предыдущей модели. Несмотря на это наушники хуже звучат, менее удобны и имеют менее прочную конструкцию.
Накануне стало известно, что Samsung может выпустить новые наушники с шумоподавлением Galaxy Buds+. Наушники будут поставляться с 8 Гб памяти в черном, белом, желтом и серебристом цветах.
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