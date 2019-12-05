Тамбовская область может произвести более 140 тыс. тонн растительного масла

По итогам 2019 года в Тамбовской области планируется увеличить производство нерафинированного растительного масла со 109 тыс. т в 2018-м до более 140 тыс. т, сообщила пресс-служба администрации региона со ссылкой на данные управления сельского хозяйства. Главная причина роста — высокий урожай подсолнечника: в этом году он составил 930 тыс. т, хотя, как сообщалось ранее, посевные площади под этой культурой уменьшились.

На сегодня, по данным обладминистрации, в регионе действуют семь крупных переработчиков масличных: ООО «Кристалл», ООО «Гелиос», АО Маслобойный завод «Инжавинский», ООО «Подсолнечник», ООО «Глоубэл фудс групп», ООО «Завод растительных масел Тамбовский», АО «Экоойл».

Валерия Розбот